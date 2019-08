Caiazza: "Il Napoli ha due trasferte impegnative, Ancelotti vorrebbe la squadra già pronta prima del 15 agosto"

Notizie Calcio Napoli - Salvatore Caiazza, de Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha preso un gran colpo in difesa, ma i tifosi sognano il gran colpo in attacco. Ancelotti vorrebbe avere la rosa prima di ferragosto, vuole preparare le prime due giornate per bene, ci sono due trasferte difficile con Fiorentina e Juve".