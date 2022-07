Il Roma, Caiazza: "Dybala? Ci sono tante cose che rendono quest’estate deludente sotto tutti i punti di vista"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dybala? Ora che è andato alla Roma rende più forte l’attacco giallorosso e rinforza una diretta concorrente per il quarto posto che verrebbe la Champions League. Però non credo sia mai stato trattato seriamente da De Laurentiis e Giuntoli: non c’è stata una call conference con il ragazzo per spiegargli il progetto, viste le commissioni troppo alte per un club che vuole contenere i costi. Ho visto Ounas scocciato sul palco, ci sono tante cose che rendono quest’estate deludente sotto tutti i punti di vista: anche dal punto di vista della comunicazione.

Ora attendiamo cosa dirà Giuntoli: dopo la conferenza iniziale in cui parlò di cifre per Koulibaly e Mertens, credo sia finito nella macina delle critiche e bacchettato in virtù di un invito a parlare su commissione. Ci è finito lui in mezzo, Spalletti ha parlato dopo le amichevoli”