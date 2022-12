Il Roma, Caiazza a CN24: "Un piccolo campanello d’allarme in casa Spalletti è suonato, ad oggi mi andrebbe bene il pari a Milano"

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le amichevoli del Napoli? Un piccolo campanello d’allarme in casa Spalletti è suonato, lo dicono le parole dette alla radio ufficiale: c’è un problema fisico, bisogna reagire subito e trovare gli stimoli giusti per lavorare in gruppo. Forse si accorge che qualcuno non lavora in questa maniera, ben vengano queste sconfitte se il Napoli poi riparte al meglio contro l’Inter il 4 gennaio.

Sirigu e Demme? Diego è fuori per affaticamento, Salvatore si porta un problema fisico appresso da un bel po’. Non credo che vengano tutelati dal mercato così, club interessati non prenderebbero giocatori infortunati. Certo è che il ritorno alla base di Nikita Contini possa far pensare all’addio di Sirigu, oppure ad una mossa di Spalletti per cautelarsi al di là della presenza di Marfella.

La cena del Napoli non comunicata? Non so se sia stata una tattica per non far andare i giornalisti, ma la notizia alla fine si è sparsa: era giusto che si facesse la cena, venne fatta anche lo scorso anno. Ma i ragazzi alla fine escono la sera, hanno amicizie e non sono blindati: qualsiasi giocatore può incrociare il Covid. Il cambio di location non l’ho capito però, è sempre stata fatta al Vomero e non so perchè adesso sia stata fatta a Posillipo.

Il Napoli ha giocato amichevoli anche in estate, un campanello d’allarme adesso c’è ma è piccolo perchè con il rientro dei nazionali la squadra tornerà ad essere quella di sempre. Ad oggi, 23 dicembre, dico che mi accontenterei di un pareggio a Milano”