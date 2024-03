Il Roma, Caiazza a CN24: "Mondiale per club? ADL fa bene a lamentarsi, ma la Juve ha già pagato. Il calcio è una stortura, Napoli mosca bianca"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Va benissimo quello che ha detto De Laurentiis, tutti vorremmo l’estromissione della Juventus dalle coppe europee per quello che hanno fatto. La legge però parla chiaro, sono stati esclusi e multati, pagando già il proprio errore. Quindi il Napoli dovrà conquistare sul campo l’accesso al Mondiale per club. La Juventus ha patteggiato e pagato 750mila euro che sono bruscolini, questo fa capire che è il sistema che è marcio perché poi vediamo Gravina applaudire a questo teatrino.

De Laurentiis, quando ha la palla al balzo, inizia a parlare e va di getto. Però poi fa a cazzotti con quella che è la vita di un mondo calcistico. Non è nemmeno giusto che un club indebitato fino all’osso come l’Inter poi vinca il campionato, quando il Napoli l’anno prima lo ha fatto senza debiti e con un bilancio in attivo. Anche questa è una stortura, l’Inter vince meritatamente sul campo ma non avrebbe potuto farlo perché è piena di debiti. Il Napoli è una mosca bianca in uno mondo del calcio pieno di storture”.

Futuro di Osimhen? Ho perplessità soprattutto se non ti qualifichi per la Champions, non puoi trattenerlo a 10 milioni stagionali senza i soldi europei. Così sfori di troppo il monte ingaggi, consideriamo anche che il prossimo formato Champions cambierà e porterà più soldi. Io credo che in estate ci sarà la fila alla porta di De Laurentiis per Osimhen, considerando anche la presenza della clausola rescissoria. La cosa buona è che potrà andare solo all’estero, evitando un Higuain bis. Il rammarico è che Osimhen è mancato in troppo partite quest’anno, con lui a tempo pieno staremmo parlando di altro”.

Parole di ADL sui procuratori? Lui odia pagare le commissioni agli agenti, molte trattative del Napoli sono saltate proprio per questo motivo. Ad esempio il rinnovo di Zielinski è saltato perchè De Laurentiis non voleva pagare le commissioni a Bolek. Da questo punto di vista sono d'accordo con lui, ci vorrebbe una regolamentazione".