Il Roma, Caiazza a CN24: “Mi aspetto 5 cambi nell’undici anti-Cremonese. Comportamento Spalletti post Ajax è studiato”

Salvatore Caiazza è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre):

"Il comportamento di Spalletti al termine della gara contro l'Ajax non era voluto ma studiato. Scendere dall'Europa e calarsi in una gara contro una piccola che non si giocherà la gara a viso aperto bisognerà terrestri in modo da essere stesso livello Cremonese e batterla. Elmas sembra il sostituto di Kvara, ma credo che almeno 5 cambi ci saranno nell'undici iniziale allo Zini. Il dubbio Raspadori-Simeone ci sarà fino all'ultimo. Contro una Cremonese chiusa, Simeone farebbe il loro gioco. Meglio Raspadori a mio avviso perché porta fuori zona ì difensori.

Non vorrei si dimenticasse di Osimhen che è un grande attaccante. I nuovi arrivati sono stati bravi a dare il loro contributo subito. Ora che starà bene, l'attaccante titolare resta Victor ma alle sue spalle ci sono due certezze come Raspadori e Simeone. Era giusto rinnovare Meret"