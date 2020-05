Il Prefetto di Napoli: "Riapertura negozi? Ogni Regione avrà norme diverse. Tutti gli eventi con il pubblico saranno fortemente ridimensionati"

Notizie Napoli - Marco Valentini, Prefetto di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Riapertura negozi? Al momento non ci sono regole uniformi per la riapertura dei negozi nelle singole regioni, verranno rese pubbliche prima di lunedì. In questo momento conosciamo le norme generali come l'obbligo delle mascherinie e delle distanze obbligatorie da rispettare. Le varie regioni possono adottare misure differenziate tra di loro perchè i contagi variano in base ai contagi avuti. In questo momento è difficile ipotizzare la presenza di tifosi ad un evento sportivo: bisogna aspettare. Tutti gli eventi con il pubblico saranno fortemente ridimensionati"