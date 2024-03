Il Napolista, Gallo: "È più probabile che il Napoli vinca la Champions anziché si inauguri lo stadio a Bagnoli fra tre anni"

Stadio del Napoli a Bagnoli. Massimiliano Gallo sul portale il Napolista scrive che è più probabile che il Napoli vinca la Champions League anziché vedere nel 2027 lo stadio a Bagnoli:

"De Laurentiis prova a forzare la mano del Comune con la minaccia (che di concreto non ha nulla) di realizzare lo stadio altrove. Il problema è reale: senza le partite del Napoli, lo stadio Maradona non avrebbe senso, varrebbe persino la pena abbatterlo se vivessimo in un Paese in grado di progettare e costruire senza attendere tempi biblici. De Laurentiis sa di avere il coltello dalla parte del manico e prova a fare la voce grossa. Il punto è che la sua minaccia stavolta rischia di non fare nemmeno il solletico. La premessa per l’ipotetico stadio sarebbe il completamento della bonifica entro diciotto mesi. Affermazione poco credibile in una città (e in un Paese) che attende da oltre vent’anni. Evitiamo qui persino di immaginare l’infinita discussione che nascerebbe visto che De Laurentiis – sempre nella sua fantasiosa idea – trasferirebbe lì anche il centro sportivo mai nato (come il bambino della lettera di Oriana Fallaci). Ipotecherebbe una discreta fetta dell’area. Ci sarebbe una sollevazione: ambientalisti, associazioni, consumatori, mamme anti qualcosa. Ci fermiamo qui.

Come abbiamo scritto nel titolo, è più probabile che il Napoli vinca la Champions anziché ritrovarsi nell’estate del 2027 all’inaugurazione del nuovo stadio del Calcio Napoli".