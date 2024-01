Il Messaggero Veneto, Martorano: "Samardzic? Meglio Pajero! Pafundi non è pronto fisicamente, ma tecnicamente ricorda Maradona"

Stefano Martorano collega del Messaggero Veneto, è intervenuto ai microfoni di CN24 TV:

"Samardzic è un calciatore sopraffino e al Maradona lo avete visto ma non ha la fisicità di cui ha bisogno il Napoli. Sta imparando a faticare e nel 3-5-2 dell'Udinese sta facendo molta fatica. Se il Napoli vuole tecnica, lo prenda ma se ha bisogno di strappo e corsa prenderei altri calciatori.

La seconda parte della sua carriera potrebbe farla come regista ma anche il serve velocità di pensiero e protezione palla. Un talento del genere, però, con la maturazione può diventare un top. Samardzic arriva dal Lipsia e mi chiedo perchè l'hanno mandato via e questo mi fa nascere qualche dubbio.

La questione del padre è una questione privata. L'invadenza e l'ingerenza è palese e si è visto quello che è successo con l'Inter. E' un padre molto presente e non vorrei che condizionasse la crescita del ragazzo.

Il prezzo per l'Inter dveva essere dai 28 mln in su ma questo inizio stagione ha fatto abbassare le sue quotazioni. Si è creduto tanto nel calciatore ma stiamo parlando di un giocatore di 22 anni che non fa parte del progetto tecnico dell'Udinese. Fossi il Napoli prenderei Pajero.

Di Pafundi si è parlato troppo ma il problema è uno: non è ancora pronto fisicamente per la Serie A. Tecnicamente c'è a chi ricorda Maradona il che è tutto dire".