Il Mattino, Del Gaudio: "Callejon ha ottenuto la patente nautica senza presentarsi all'esame pratico"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Leandro Del Gaudio, Il Mattino:

“I nostri tre fuoriclasse Koulibaly, Ghoulam e Callejon sono protagonisti di una vicenda di corruzione: avrebbero ottenuto la patente nautica senza esame pratico. Avevano bisogno della patente e l'hanno avuta in maniera più facile possibile, insieme ad altri beneficiari: circa 600 nomi. Non risultano destinatari dell'avviso di garanzia, in questo momento sono stati notificati solo gli organizzatori del giro di denaro. Koulibaly e Ghoulam si sono recati sulla barca senza fare il giro, solo saluti e foto; Callejon non si è neppure presentato. È chiaro che dal punto di vista personale dà fastidio vedere questi soggetti che avvicinano sempre ai campioni del Napoli, è opportuno che questi calciatori stiano lontani da queste persone".