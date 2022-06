Il Mattino, Del Gaudio a CN24: "Indagine SSC Napoli sull'affare Osimhen, ecco qual è il focus della Procura"

Ultime notizie SSC Napoli - Leandro Del Gaudio, giornalista de Il Mattino, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime in casa SSCNapoli legate all'indagine attorno al club di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Operazione Osimhen? Tutta l'indagine ha a fuoco la questione di tracciare i flussi di danaro, che si interrompono: non si trovano nelle casse del Lille i soldi che De Laurentiis. Non mi permetto di diffamare nessuno, io non so se ci sono o meno. Ma l'inchiesta di Lille parte da quest'ipotesi da verificare. E si fanno delle verifiche anche a Napoli, per controllare a monte e a valle. La Procura di Napoli quindi ha messo la freccia e va a controllare, visto che le due procure collaborano e si parlano. La verifica da fare è se sono stati sopravvalutati i giocatori, ma non mi sembra illecito. Mentre diverso è dichiarare falso in bilancio.

Bilancio SSC Napoli? Ci sono tante cose che possiamo non sapere, sono vicende che appartengono ai diretti interessati e saranno loro a spiegare il rosso in bilancio. Ci sono delle voci in bilancio che potremmo non conoscere".