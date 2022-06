Francesco De Luca de Il Mattino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens ha fatto un passo verso il Napoli, riflessione del calciatore che ha fatto una richiesta diversa rispetto la prima offerta. A Mertens non è stata fatta una vera offerta in questi mesi, ora bisogna capire se Mertens rientra nei piani del Napoli".