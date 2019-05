Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Quagliarella? Sarebbe un ritorno importante, un premio per quello che ha fatto e per la vicenda subita. Avrebbe una tranquillità rispetto alla prima volta. Chi è abituato a fare gol, l'età non conta e Fabio in questo Napoli può solo che continuare a segnare. E' diventato un calciatore completo e può fare la prima o seconda punta".