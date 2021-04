Iezzo: "Napoli, non sottovalutare il Crotone! Gattuso farà turnover, Meret darà il suo contributo"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com":

"Napoli-Crotone è una partita che sulla carta può sembrare facile, ma il Napoli deve stare attento. Ci sono dei calciatori che hanno avuto problemi, come Demme, che e' importantissimo per il gioco degli azzurri, ed Ospina. Meret ha delle qualita' indiscutibili, sono certo che dara' il suo contributo, ha bisogno di continuita', gli faccio il mio in bocca al lupo. La prossima sarà una gara da non sottovalutare, anche se si gioca contro la squadra fanalino di coda del campionato. Cosmi e' un allenatore esperto. Il Crotone ha poco da perdere e potrebbe creare qualche problemino al Napoli. In caso di qualificazione in Champions League credo che Gattuso un pensierino per restare al Napoli lo farà. Non sarà facile trovare una squadra libera che partecipi alla prossima Champions League. Allenare una squadra che conosci, in un ambiente che hai imparato a conoscere, lo potrebbe sicuramente aiutare nel prossimo campionato. L'uomo partita? Non lo so, ma di sicuro il Napoli deve giocare con concentrazione, cattiveria, ed esprimendo il calcio che ci ha fatto divertire nelle ultime due partite. Il Crotone e' con l'acqua alla gola, proveranno a vincere sempre in queste ultime sfide per provare a tirarsi fuori da una situazione di classifica difficilissima. Gattuso deve valutare un po' di turnover, anche perche' molti giocatori provengono dalle Nazionali, e ci saranno tre impegni in una settimana. Meglio fare un po' di turnover in casa, piuttosto che a Torino contro la Juventus".