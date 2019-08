Iezzo: "Meret al top tra 4-5 anni. Juve-Napoli? Partita spettacolare, ci sarà da divertirsi e su Maksimovic..."

Ultime Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ogni calciatore vorrà regalare una vittoria importante ai propri tifosi. Potremmo già capire di quanto si è alzato il livello del Napoli. Quando si prende gol, diamo sempre le colpe ai reparti offensivi. Magari ci sono problemi anche a centrocampo e quindi diventa complicato per i difensori gestire la giocata. Maksimovic? Ha già fatto l'esterno basso a destra, può essere una soluzione giusta. Può dare una mano in difesa, non in attacco. Portieri? In Italia tutto si specchia nella pesantezza che si dà al gioco del calcio e ci si dimentica che è sempre un gioco. Il portiere bianconero è tra i più importanti al mondo, Meret può diventarlo tra 3-4: avremo in casa un grandissimo portiere. Juve-Napoli? Partita spettacolare, ci sarà da divertirsi".