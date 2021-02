Iezzo: "La presenza di De Laurentiis a Bergamo è un ottimo segnale, sono fiducioso per stasera"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Credo che la presenza di De Laurentiis a Bergamo stasera sia un'ottima notizia. Quando ero al Napoli non ha fatto mai mancare la sua presenza e a noi giocatori è servita tanto. Dovrebbe, in questo momento, far sentire il suo appoggio a Gattuso e alla squadra. Con Meret si sta sbagliando da tempo. Fare il portiere è un altro sport e Meret ha bisogno di continuità. Sono molto fiducioso per stasera con Osimhen, Lozano e Insigne che posso fare bene negli spazi. Vedremo anche quale modulo preferirà questa sera Gattuso, ma in campo ci vanno i giocatori che devono dimostrare di avere voglia di vincere".