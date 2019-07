Iezzo a CN24: "Il Napoli avrebbe potuto puntare su Sepe, magari un giorno va in nazionale. Milik? Con tutto il rispetto, ma..."

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Spero che Contini ed Idasiak arrivino dove sognano di arrivare, hanno entrambi delle qualità importanti. Stanno facendo bene, ma la partita è quella che ti fa migliorare e crescere. Dai grandi portieri si può imparare, ma l’esperienza te la dà solo la partita. Mi auguro che il Napoli li dia in prestito per farli tornare più maturi in futuro. Cambierà qualcosa con la possibilità di palleggiare col portiere in area da calcio di fondo, magari renderà il calcio più spettacolare. E’ una buona idea, ma ogni allenatore saprà come trovare la soluzione per uscire fuori con la palla e costruire il gioco. Sepe? Sono anni che dico che è tra i più bravi d’Italia, l’ha dimostrato. Il Napoli ha fatto scelte diverse, ma avrebbe potuto puntare anche su Gigi. Sono felice per lui, ha trovato una squadra che gli dà continuità e chissà che in futuro non possa godersi anche la maglia della nazionale. E’ tifoso del Napoli, lo conosco bene, l’ho visto crescere. Milik? Dipende cosa voglia fare il Napoli. Milik è forte, però un’altra punta serve. Per colmare il gap con la Juve c’è bisogno di giocatori che hanno vinto nella vita, con tutto il rispetto per Milik”.