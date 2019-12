Iavarone: "Prenderei Ibrahimovic, serve uno che segni al Napoli!" Interviene Martino: "Non puoi permetterselo, rischia di saltare!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Toni Iavarone, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Io Ibrahimovic lo prenderei perché, come diceva Boskov, si vince facendo un gol in più degli avversari. Lo svedese, come prima voce nel contratto, ha proprio la sua capacità di mettere a segno gol a valanga. In questo Napoli serve un calciatore in grado di segnare!”