Iannicelli: "Il Cagliari ieri ha difeso la sconfitta, non ha onorato la Serie A! Il campionato deve tornare a 16 squadre"

Ultime notizie calcio Napoli - Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha commentato così Napoli-Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"20 squadre sono insostenibili. Ad un certo punto la partita col Cagliari è diventata noiosetta, il pubblico paga anche per la competizione. Il Napoli è stato talmente superiore che la partita ha perso completamente interesse ed era la gara che andava di scena la domenica sera, quindi un po' il fiore all'occhiello di giornata. Da questo punto di vista si deve fare una serissima riflessione, le leghe dovrebbero tornare ad essere a 16 per offrire il massimo dello spettacolo. Questo Cagliari non ha onorato la Serie A. Una gara come quella di ieri non diverte nessuno, nel secondo tempo dopo il rigore è finita la partita, il Cagliari ha iniziato a difendere la sconfitta".