Iachini: "Di Lorenzo si è integrato alla grande nel Napoli, ottimo mercato! Ancelotti lavorerà per eliminare i piccoli errori"

Beppe Iachini, ex allenatore dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Di Lorenzo è partito alla grande con il Napoli. Andare a giocare in quella piazza e farsi trovare già pronto è molto importante, lui è un ragazzo giovane e di grande qualità. Si è inserito benissimo nel Napoli e ha affrontato la gara con la Juve nel modo giusto. Lozano è un ottimo giocatore, il Napoli può migliorare ancora molto e Carlo lavorerà nel modo giusto per eliminare tutti i piccoli errori. Il Napoli ha fatto ottimi acquisti e ha lavorato molto bene sul mercato".