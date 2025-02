Iachini: "Cosa penso del pari del Napoli con la Lazio. Conte? Voglio fargli questo complimento"

Giuseppe Iachini, allenatore di Raspadori ai tempi del Sassuolo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Raspadori ha quelle caratteristiche, va tenuto vicino alla porta perché sa essere minaccioso in area di rigore. Bravo Conte a cambiar modulo per dare spazio ad altri giocatori senza snaturarli. Il pareggio con la Lazio ha mosso la classifica, anche se non sono arrivati i tre punti alle volte bisogna anche solo muovere la classifica. Non perdere era importante perché gli ostacoli ci sono per tutti”.