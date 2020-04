Hysaj, l'agente: "Rinnovo con il Napoli? Dopo questo momento riprenderemo i discorsi! Ho detto ad Elseid di voler conoscere Rama"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Filo diretto Albania-Italia. Il Primo Ministro Rama ha teso la mano al nostro Paese. La reazione dei suoi assistiti albanesi(Hysaj, Ndoj e Memushaj, ndr)?

“Non sono uno che segue la politica, è un mondo che non mi è mai piaciuto. Ma Edi Rama è stato uno dei pochissimi politici, se non l’unico, che ha parlato con il cuore e non perché doveva fare un discorso istituzionale. Gli fa onore. A lui e a tutto il popolo albanese che è riconoscente nei confronti degli italiani. Al giorno d’oggi la riconoscenza non esiste e ci dimentichiamo tutto in fretta. Bravi, davvero. Ho chiamato Hysaj e gli ho detto che appena finirà tutta questa storia intenderò conoscere Rama, perché quando una persona parla con il cuore è un uomo nel vero senso della parola. Nella mia esperienza ho riscontrato che gli albanesi tengono molto alla parola, come noi napoletani”.