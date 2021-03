Hysaj, l'agente: "Può restare in base al prossimo allenatore! Per il momento ringraziamo Napoli e parliamo con altri club"

Calciomercato Napoli - Futuro Elseid Hysaj. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj per parlare delle ultime sul Napoli.

Hysaj

Calciomercato Napoli, Hysaj va via: l'annuncio dell'agente

"Hysaj? Ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostare è attaccamento alla maglia. Critiche alla squadra e a Gattuso? Sono state ingiuste, il Napoli al completo recuperando Mertens, Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly cosa sta esprimendo. Avendo avuto tutti all'inizio dell'anno a disposizione avrebbe lottato per lo Scudetto. Il riassunto delle critiche ingiuste sta tutto nella prestazione di ieri.

Chiusa tra il Napoli e Hysaj? Io penso che al 99,9% sia così. Parliamo con altri club, portiamo avanti altre situazioni. Al momento non si sa chi sarà l'allenatore. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C'è uno 0,1% di possibilità di permanenza ma dipende da chi sarà l'allenatore. Però magari sarà comunque troppo tardi. Sarà Gattuso? Per me anche se vince lo Scudetto non rimarrà più a Napoli e fa anche bene per com'è stato trattato. Per alcuni mesi è stato massacrato giorno e notte, credo che le sue scelte siano altrove. De Laurentiis ha cambiato idea? Io sono convinto che il presidente farà di tutto per tenere Gattuso, si renderà conto che ciò che è successo era figlio di un'annata sfortunata. Credo però che l'uomo Gattuso sia stato toccato nell'anima e non abbia voglia di rimanere".