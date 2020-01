Hysaj a Radio Kiss Kiss Italia: "Lavoriamo bene e si vede, normale un calo nella difesa. Godiamoci la vittoria, il rigore non c'era"

Ultime notizie calcio Napoli - Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Italia dopo la vittoria del Napoli contro il Perugia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La vittoria ci serviva per essere certi dei nostri mezzi, stiamo lavorando bene e si è visto in campo. Abbiamo speso tanto tre o quasttro giorni fa, ci sta un calo nella ripresa anche se siamo stati lì sul pezzo a difendere. Quelli che sono subentrati hanno dato una grande mano. Fallo di mano? Da regolamento il mio non c'era. Ringraziamo Ospina che ha parato questo rigore. Speriamo di continuare in questo modo. E' una gioia ed ora dobbiamo goderci questa vittoria. Speriamo in una rivincita contro la Lazio, eventualmente sarà un'altra partita rispetto a quella di sabato".