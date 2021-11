Hysaj: "A Napoli i tifosi più pazzi di tutto il mondo! Spero vinca lo scudetto se non dovesse farlo la Lazio. Sarri? Un tipo speciale..."

Elseid Hysaj, ex terzino del Napoli attualmente alla Lazio, ha rilasciato un'intervista a "News24", nella trasmissione albanese "Sport News".

"Interesse da parte della squadre inglesi? C'era interesse qualche tempo fa, ma non sono riuscito a partire per l'Inghilterra. Sono soddisfatto delle mie scelte, l'Italia è come la mia seconda casa, ho anche trovato l'allenatore che avevo da tempo anni fa e sono molto felice.

Le critiche le capisco anche in Albania, visto che ho giocato nel Napoli che ha i tifosi più pazzi di tutto il mondo. Non prendo in considerazione i commenti perché sono spettatori. Non credo che sia un giocatore che dà meno alla Nazionale, che al club.

Sarri? È un tipo speciale, perché quando ti dà fiducia ti viene la voglia di accontentarlo.

Lazio? Mi sento molto bene, sono soddisfatto, è una grande squadra che sta lavorando per ottenere il massimo. Ero già stato richiesto in passato, ma non era mai stato trovato l'accordo, ora che ci sono arrivato speriamo di raggiungere i nostri obiettivi.

Serie A? Il Napoli è noto per avere un'ottima squadra, spero che vinca lo scudetto se non dovessimo vincerlo noi. Quindi o Lazio, o Napoli"