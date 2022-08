"Ho parlato con Mertens a telefono, era dispiaciuto di lasciare Napoli", retroscena svelato da Calaiò

Emanuele Calaiò svela un retroscena di mercato su Mertens e il Napoli. Arriva il racconto della telefonata tra l'ex calciatore del Napoli e il belga pronto a firmare col Galatasaray.

Napoli: telefonata Mertens Calaiò

Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho sono sentito Mertens telefonicamente due giorni fa per salutaro e augurargli il meglio, pare che andrà al Galatasaray. Spero per lui che si realizzino tutti i suoi sogni, dal tono di voce che aveva era chiaro il forte dispiacere di lasciare Napoli. Aveva ancora tanto da dare in campo e fuori dal campo. Andrà in una nuova squadra prendendo il doppio di ingaggio rispetto quanto gli aveva offerto De Laurentiis".