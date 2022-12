Hamsik, l'entourage: "Un ritorno di Marek da calciatore al Napoli? Vi dico tutta la verità" | ESCLUSIVA

Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Un ritorno nel Napoli di Marek? Lo escludo, ha fatto quello che doveva fare per quella maglia. Adesso è il primo tifoso e spera che a fine anno si possa raggiungere e festeggiare insieme un traguardo importante. Non lo vedo da calciatore in azzurro, dopo la stagione dovrà decidere se continuare ancora a giocare. Non è facile decidere cosa fare cosa fare dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Marek sceglierà la migliore soluzione per lui senza avere fretta. Lobotka? Lo conoscevo da prima che approdasse al celta Vigo. E' una fortuna che adesso sia un calciatore del Napoli. Lui ci ha messo più tempo per esprimere tutto il suo grande valore in azzurro. Con Spalletti ha raggiunto un rendimento mondiale, sta facendo molto bene e spero possa continuare così".