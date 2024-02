Hamsik: "Calzona è un allenatore straordinario, ma che dispiacere per Mazzarri! Tornare a Napoli? C'è tempo, spero di trovare porte aperte..."

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Marek Hamsik, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Devo solo ringraziare mister Calzona per avermi voluto nello staff della Slovacchia, oggi il presidente del Napoli me lo raccontava: forse nella mia mente non sono ancora pronto per tornare a Napoli, ma c’è ancora tempo e spero di avere sempre le porte aperte. Ho un ottimo rapporto con il mister, gli faccio un grande in bocca al lupo: per lui è un sogno che si avvera, ha ringraziato la federazione slovacca che gli ha dato questa possibilità. Stare sulla panchina del Napoli non è una cosa da nulla. Calzona è un allenatore straordinario, ha sempre fatto il vice ma con grande personalità: in nazionale i ragazzi lo amano per il modo in cui lavora, se lo porterà a Napoli allora gli azzurri cresceranno. Mazzarri? Sono dispiaciuto, gli voglio bene perchè con lui ho fatto un grande salto di qualità e mi dispiace sia finita così: ci siamo sentiti, voleva che lo venissi a trovare e avevo organizzato questo viaggio con due mesi di anticipo, peccato sia andata così”