Guerra, agente: "Galtier al Napoli? Allenatore preparato ma il calcio italiano è complicato: vi spiego"

Napoli Calcio - Frederic Guerra, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Galtier? Vincere in Ligue 1 è dura quando c'è il Psg. Lui è un allenatore preparato e farebbe bene in Italia. La difficoltà del calcio italiano, anche per i calciatori francesi, è evidente. Tatticamente è una cosa diversa e si lavora a mille, mentre in Francia i ritmi sono più bassi".