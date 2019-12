Guarro: "Il Napoli sta cercando un regista: Torreira è in cima alla lista dei desideri, ma anche Lobotka piace: occhio a Scamacca e su Mertens..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Guarro, giornalista:

"Il Napoli sta cercando un regista: Torreira è in cima alla lista dei desideri, ma anche Lobotka piace. Scamacca è un nome che va tenuto in considerazione, ma non è una priorità in casa Napoli che sta cercando un centrocampista e sta lavorando pure sui rinnovi. Ci sarà una concorrenza spietata su Boga che piace al Napoli, ma anche all'Inter e alla Roma. Devo approfondire la questione Boga perchè non so se il Chelsea che aveva un diritto di riacquisto può godere ancora di questa prelazione. Mertens auspicava un rinnovo col Napoli, ma credo sia sfumata del tutto questa possibilità. Potrebbe andare via già a gennaio. E' tutto aperto per Ricardo Rodriguez. Gattuso gioca un ruolo importante in questa operazione e per questo non darei alcuna trattativa conclusa".