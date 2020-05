Gremio, il presidente: "Nessuna offerta dal Napoli di 25 milioni per Everton"

Ultime notizie mercato Napoli - Romildo Bolzan Jr, presidente del Gremio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a i microfoni di "Si Gonfia la Rete", trasmissione in onda su Radio Marte, a proposito delle indiscrezioni circolate nella serata di ieri relative ad una offerta presentata dal Napoli nelle ultime ore per il talento verdeoro Everton, da diversi mesi accostato con insistenza al club azzurro. Queste le sue parole come commento a tali voci:

“Un’offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton”.