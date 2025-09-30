Gregucci: "De Bruyne? Non è il problema del Napoli, ma una cosa su Conte va detta"

Angelo Gregucci ha parlato di Lazio e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Marino dice che De Bruyne ora è un problema per Conte. E' così?

"No, per me no. E' una risorsa che bisogna ottimizzare, perché il Napoli ha una settimana piena e ottimizzare le risorse non è semplice. Non è più il De Bruyne dominante di prima, altrimenti non lo avrebbero preso a zero, ma va sfruttato soprattutto dove serve tecnica ed esperienza. Bisogna contestualizzare poi: Conte è stato un tecnico posizionale, sta cercando di rendere più fluido il Napoli, facendo giocare chi sta meglio ora. Anche se è un giocatore con esperienza, dobbiamo dargli tempo per ambientarsi. Il Napoli è chiamato al doppio appuntamento e Conte non ha mai fatto benissimo. E' uno che cura il dettaglio e la posizione di Modric al Milan è più definita di quella di De Bruyne al Napoli".