Gregucci a CN24: "Potenziale del Napoli inespresso per via dei tanti infortuni. Insigne e Mertens? Perdere due big così non è facile"

"Il Napoli è da anni una squadra forte. Potenzialmente non abbiamo visto tutto il suo valore negli ultimi mesi perchè non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione. Spalletti sta facendo un lavoro di gestione e tecnico a dir poco favoloso. Se il Milan dovesse vincere il derby darebbe agli azzurri una piccola bomboletta d'ossigeno in chiave Scudetto. Se il Napoli con tutti gli effettivi riesce a giocare tutto il girone di ritorno ed inizia a dare continuità al suo progetto tecnico può vedere con interesse al primo posto. Il Venezia è un avversario temibile in casa, ma se il Napoli gioca non c'è storia. Insigne e Mertens stanno consegnando al resto del gruppo l'anima e di sapere cosa è Napoli al resto dello spogliatoio. Stanno andano via due big, vanno rimpiazzati a dovere"