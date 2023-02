Graziani: "Ero a Dimaro, dissi una cosa a Giuntoli su Kvaratskhelia! Uno che lavora nel Napoli mi disse..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Torino Francesco Graziani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Sapevo che fosse questione di tempo prima che vincesse la partita contro lo Spezia, fossi De Laurentiis chiamerei Spalletti e gli farei un contratto di quattro anni con un progetto futuro, e a Giuntoli gliene farei uno di otto. E ad entrambi direi metteteci la cifra e siate bravi altrimenti mi mandate in giro in mutande (ride, ndr).

Ero a Dimaro quest’anno, c’erano migliaia di napoletani ed una depressione generale dopo la cessione di Koulibaly: non pensavamo mai che Kvaratskhelia e Kim potessero essere così bravi, dissi a Giuntoli che Kvara era forte ma non sapevo come si sarebbe adattato al calcio italiano dopo l’addio di tanti giocatori forti e d’esperienza. Uno che lavora nel Napoli mi disse ‘non so se si è indebolita, ma c’è un ambiente spogliatoio positivo che non c’era negli anni passati’, evidentemente c’erano le ‘prime donne’ altezzose”