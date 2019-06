Graziani: "Dubbi su Sarri per integralismo tattico e gestione della rosa"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Sarri è un professionista: ha fatto 3 anni meravigliosi a Napoli, che verranno ircordati per il gioco anche se gli è mancata la vittoria. E' andato in Inghilterra ed ha fatto una stagione eccezionale vincendo anche l'Europa League ed ha accettato l'offerta della Juve. Merita un applauso dai napoletani prima della partita del prossimo campionato, poi diventa un 'nemico' calcisticamente, ma quei 3 anni non si dimenticano. Sarri è un integralista tattico, quando non ha trovato terreno fertile ha subito diversi esoneri. Dove l'ha trovato ha fatto benissimo. Napoli giocava benissimo anche se ha vinto meno di Mazzarri e Benitez. Ho qualche dubbio sulla gestione dei giocatori, vedo grandi incognite sotto questo aspetto".