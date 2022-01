Ultime notizie calcio Napoli - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, parlando del caso multiproprietà:

"Adesso tocca a Bari e Mantova. Le proprietà di Napoli e Verona hanno due anni per vendere, a prescindere dai campionati in cui si milita. E' una scelta per scongiurare commistioni e conflitti di interesse".