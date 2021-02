Granada, Martinez: "Soldaldo e Herrera a rischio! Non sappiamo se li recuperiamo"

EuropaLeague - L'allenatore del Granada Diego Martinez ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dei calciatori infortunati:

"Condizioni di soldado e Herrera? Non sappiamo se recupereranno, ma abbiamo bisogno dell'appoggio di tutto l'ambiente. Mi aspetto un Napoli di grande qualità come all'andata e con esperienza in questa competizione. Abbiamo entusiasmo e nonostante la grande differenza di valori ce la giocheremo faccia a faccia. Ancora non sappiamo chi recupererà per domani tra coloro che sono infortunati. Nemmeno il più grande ottimista poteva pensare di arrivare a disputare una partita del genere. E' un momento storico e siamo cresciuti tanto e questo mi rende orgoglioso. E' un traguardo che ci siamo meritati".