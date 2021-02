Granada, Machis: "Partita storica con il Napoli, vogliamo dimostrare che possiamo vincere"

Darwin Machin, attaccante del Granada, ha parlato in conferenza alla vigilia di Napoli-Granada:

"Abbiamo un risultato positivo a favore, ma domani dimostreremo che possiamo vincere facendo una grande partita. Si tratta di una partita storica e sono orgoglioso di vestire la maglia del Granada in questa occasione. Dobbiamo goderci il momento e dare il massimo per vincere ache domani. Quando ero all'Udinese avevo poca continuità, mentre qui sono contento e continuo a crescere. Voglio solo scendere in campo per dare il massimo e dimostrare che meritiamo di giocare a questi livelli".