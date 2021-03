Goria: "Insigne titolare anche contro la Bulgaria. Gattuso non è preoccupato per lui perchè..."

Amedeo Goria, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“La Nazionale di Mancini non perde da 23 partite. Un cammino lusinghiero. La resa dei conti la avremmo con questo Europeo imminente e poi con i Mondiali in Qatar. Insigne dovrebbe giocare ancora titolare. Non penso che Gattuso si preoccupi troppo di questa seconda partita di Insigne. Lorenzo non ha faticato molto contro l'Irlanda del Nord. Lui ha un contratto in scadenza ma penso che risolverà questa questione quanto prima. Poi c'è questa notizia della positività di Skorupski, compagno di stanza di Zielinski con la Nazionale della Polonia. Vediamo che succede. Serie A? L'assenza del pubblico ha eliminato il fattore campo. E' un calcio più frutto, lo dico francamente. Queste partite finiscono per non essere esaltanti, sia che si tratti di club che di nazionali. Napoli? Si gioca molto nelle prossime partite. Si gioca anche il rinvio contro la Juventus".