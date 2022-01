Giuntoli: "Rinnovo Mertens? Ne parleremo a fine stagione, ora testa al presente. Mercato? Siamo completi, ma restiamo vigili"

Ultimissime calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens? Ne parleremo a fine anno, adesso dobbiamo pensare al presente visto che siamo in difficoltà per i tanti assenti. La squadra sta reagendo bene e ci sono motivi per guardare il futuro con entusiasmo. Ne parleremo a fine anno del rinnovo. Adesso siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam. Tenendo conto del nostro bilancio, restiamo vigili per vedere se ci sono occasioni adatte a noi. La Fiorentina è una buonissima squadra, il valore aggiunto quest'anno è l'allenatore. Il calciatore che togliere ai toscani è Vlahovic, è fortissimo e può segnare in qualsiasi situazione. Siamo stati veloci a prendere subito Tuanzebe dopo l'addio di Manolas, siamo sereni ed aspettiamo i vari rientri".