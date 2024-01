Giuffredi: "Non penso che Conte allenerà il Napoli"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni Di Lorenzo dimostra la sua napoletanità? La gente può anche non crederci, ma lui ha sposato la causa Napoli rinnovando in estate, come Mario Rui, e Matteo l’ha fatto adesso. Poi domani può succedere qualsiasi cosa, ma la mia e la loro volontà è di rimanere al Napoli. I tifosi dovrebbero essere felici, ci sono tanti giocatori che vedono il Napoli come società di passaggio e non di arrivo.

L’avversario Champions per il Napoli? Metto l’Atalanta davanti a tutti, ma ho grande fiducia nel Napoli perchè fino ad oggi è andato tutto male e non può andare peggio. Non penso arriverà Conte, ma ogni allenatore ha un modulo e non tutti i giocatori vanno bene per tutti gli allenatori”