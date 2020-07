Giuffredi: "Ci siamo per i rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo con il Napoli, più complicata la situazione Hysaj. Veretout? Vuole restare a Roma" [ESCLUSIVA]

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Veretout e Sepe ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Bisogna fare i complimenti al Napoli e Gattuso per la gestione della squadra durante il lockdown facendo restare tutti in città a prepararsi bene. Mario Rui? Per me non è una novità il suo rendimento elevato, è un problema di giornalisti e tifosi che sono abituati a pensare che altrove ci sia sempre qualcosa migliore di quello che si ha. Siamo molto vicini al suo rinnovo e Di Lorenzo, grossi problemi non ne vedo: in un solo incontro ho trovato accordo con De Laurentiis, è un presidente intelligente. Hysaj? La situazione è complicata, non sarà semplice: se lui avrà voglia di restare faremo di tutto per trovare la soluzione. Veretout? Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis, lui vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti ed andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, la volontà è quella di restare in giallorosso. Sepe? E' pronto per giocare in una big, se avrà una richiesta da parte di un club superiore al Parma per giocarsela è giusto valutare. Bisogna vedere cosa offre il mercato. Faraoni? Dire che possa arrivare a Napoli è prematuro e non corretto"