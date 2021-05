Vincenzo Morabito, intermediario di Giroud, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia”

Lamela? Il suo futuro dipenderà dal Tottenham. Kane ha chiesto la cessione: risolta questa uscita e sistemato l’allenatore, si parlerà anche di Lamela che al momento non è in vendita”.