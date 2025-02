Giordano: "Napoli in flessione, squadra minata da infortuni: pareggio giusto, allungo in classifica sciupato"

"#NapoliUdinese dimostra il momento di flessione complessiva di una squadra minata dagli infortuni. Nel primo tempo non hanno funzionato le coperture preventive, con tanto spazio concesso all’Udinese. Nel secondo, onore a Runjaic per come ha lavorato, un’Udinese strettissima ha concesso una sola occasione al Napoli, un tiro di McTominay dalla media distanza. Il pareggio ci sta così come l’occasione persa dell’allungo in classifica. Niente è perso, l’onere dello scudetto resta sull’Inter: l’onere di Conte è quello di far ritrovare velocità di possesso e quelle soluzioni negli ultimi metri che non hanno consentito di chiudere le gare a Roma e stasera al Maradona".

Questo il tweet del collega di Radio CRC, Marco Giordano, post Napoli-Udinese 1-1.