Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio in vista di Milan-Napoli:

"Il Napoli nelle ultime partite ha fatto punti ma non mi ha convinto troppo. Per andare a vincere a Milano devi fare la partita perfetta. Il recupero di Lozano sarebbe importante, è stato il più in forma in stagione. Mi auguro che il Napoli possa fare una super-partita ma non è semplice, anche il Milan sa che si gioca tanto".