Giordano: "Il Napoli deve tenersi stretto Koulibaly ma può sacrificare Fabian Ruiz"

Ultime calcio - Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha espresso a TMW Radio, durante Maracanà, il suo pensiero in merito alla ripartenza del campionato e su alcune situazioni di mercato che sono emerse in giornata.

Che ne pensa della possibile ripartenza?

"Chi ci dice che a settembre si può ripartire con più sicurezza? Si deve convivere con il virus e pensare a ripartire già da ora. Si deve cominciare ad andare fuori".

Fabian Ruiz-Koulibaly: chi dovrebbe rimanere a Napoli la prossima stagione?

"Centrocampisti come lui se ne trovano, mentre il difensore è unico. Può fare una grande coppia con Manolas".

