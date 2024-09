Giordano a CN24: "Maradona manca a tutti, a me come amico speciale. Conte? Tra i top d'Europa, Napoli protagonista in campionato" | VIDEO

La statua di Maradona a Casalnuovo di Napoli è realtà! L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti è stata inaugurata questa mattina in piazza Municipio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato Bruno Giordano. Queste le sue dichiarazioni:

"Diego ha dato tanto a noi e alla città. Quando c'è qualsiasi evento che parla di Diego, c'è disponibilità sempre. Non so quanto manchi al calcio, a me manca da amico: ci conosciamo dal 1978 e fino a poco tempo prima della sua scomparsa, ci si sentiva spesso. Ora siamo qui dopo 4 anni ma c'è sempre intorno a lui l'entusiasmo della gente.

Conte non lo scopriamo oggi, uno dei numeri uno in Europa, ci aspettiamo tanto, giocheremo un campionato da protagonisti. Il Napoli ha una rosa attrezzata".