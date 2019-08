Marco Giordano, Il Mattino, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non si sa nulla del futuro di Icardi. Ad oggi vuole andare alla Juve o restare all'Inter, ogni giorno che passa è un giorno in più verso una fine traumatica. Non credo ad azioni di disturbo della Juventus".