Gino Rivieccio, noto comico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto da lui affermato:

“Ancelotti non mi ha detto niente sul mercato, abbiamo parlato di altro. So quello che sapete voi… Credo nel suo arrivo e mi aspetto ancora qualche altra sorpresa sul mercato, al di là di James. Imitazione di Sarri? Non la farò, è semplice, aveva un senso finché era l’allenatore del Napoli”.