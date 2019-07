Ginella-Napoli, l'intermediario: "L'ho proposto a Giuntoli, ha passaporto italiano. In patria è considerato più forte di Bentancur" [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli - Si chiama Francisco Ginella, 20 anni, uruguaiano, in forza al Wanderers Montevideo, l'ultima idea in mediana della SSC Napoli. Ritenuto tra i migliori prospetti in Uruguay, è punto stabile della Nazionale Under 20, con la quale è figurato tra i migliori centrocampisti dell'ultimo mondiale under 20 (andando anche a segno nella gara inaugurale contro la Norvegia).

Ginella-Napoli

Napoli-Ginella, gli azzurri monitorano il talento uruguaiano

Contattato in esclusiva da CalcioNapoli24.it, l'intermediario Vincenzo D'Ippolito, in passato vicino al Napoli per le operazioni Gargano, Cavani e Bogliacino, ci ha presentato il giocatore: