Gimnasia, il vice presidente: "Solo Maradona può salvare il Gimnasia. Conteremo sul sostegno dei napoletani"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Claudio Moretto, vicepresidente primo del Gimnasia La Plata "Sapete che significa Diego Armando Maradona per cui l'emozione non è finita, ma è presente in noi 24 ore al giorno e non finirà mai. E' iniziata una nuova era per il Gimnasia, speriamo sia per tutta la vita perchè Diego è un simbolo internazionale. Siamo in una situazione limite e quando vesti questi panni inizi a sognare anche cose impossibili. Abbiamo pensato che solo Maradona ci poteva salvare ecco perchè lo abbiamo chiamato. Abbiamo chiuso tutto in meno di 10 giorni e ieri il sogno è diventato realtà. Non si può credere, ma è stato addirittura Maradona a ringraziare noi della proposta fatta perchè da più di 20 anni non lavorava in Argentina. Ci stiamo aiutando l'un l'altro. Gli abbiamo fatto un contratto di 1 anno, con lui c'è il suo staff. Il Gimnasia non è la squadra migliore in Argentina, ma neanche la peggiore per cui dobbiamo lavorare sulla mente del gruppo per cambiare questa situazione. Saremo vicini al Napoli e sappiamo che anche i napoletani ci saranno vicini".